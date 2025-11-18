Liquid Staked SOL מחיר היום

מחיר Liquid Staked SOL (LSSOL) בזמן אמת היום הוא $ 139.87, עם שינוי של 2.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LSSOL ל USD הוא $ 139.87 לכל LSSOL.

Liquid Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,680,150, עם היצע במחזור של 12.02K LSSOL. ב‑24 השעות האחרונות, LSSOL סחר בין $ 131.69 (נמוך) ל $ 145.17 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 384.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 131.69.

ביצועים לטווח קצר, LSSOL נע ב +0.73% בשעה האחרונה ו -16.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Liquid Staked SOL (LSSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M אספקת מחזור 12.02K 12.02K 12.02K אספקה כוללת 12,022.962867802 12,022.962867802 12,022.962867802

שווי השוק הנוכחי של Liquid Staked SOL הוא $ 1.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSSOL הוא 12.02K, עם היצע כולל של 12022.962867802. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.68M.