Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר (USD)

קבל Liquid Staked SOL תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה LSSOL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Liquid Staked SOL % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Liquid Staked SOL תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Liquid Staked SOL ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 141.99 בשנת 2025. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Liquid Staked SOL ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 149.0895 בשנת 2026. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של LSSOL הוא $ 156.5439 עם 10.25% שיעור צמיחה. Liquid Staked SOL (LSSOL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של LSSOL הוא $ 164.3711 עם 15.76% שיעור צמיחה. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של LSSOL הוא $ 172.5897 עם 21.55% שיעור צמיחה. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LSSOL הוא $ 181.2192 עם 27.63% שיעור צמיחה. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Liquid Staked SOL עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 295.1870. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Liquid Staked SOL עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 480.8285. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 141.99 0.00%

2026 $ 149.0895 5.00%

2027 $ 156.5439 10.25%

2028 $ 164.3711 15.76%

2029 $ 172.5897 21.55%

2030 $ 181.2192 27.63%

2031 $ 190.2801 34.01%

2032 $ 199.7941 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 209.7838 47.75%

2034 $ 220.2730 55.13%

2035 $ 231.2867 62.89%

2036 $ 242.8510 71.03%

2037 $ 254.9936 79.59%

2038 $ 267.7433 88.56%

2039 $ 281.1304 97.99%

2040 $ 295.1870 107.89% הצג עוד לטווח קצר Liquid Staked SOL תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 141.99 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 142.0094 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 142.1261 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 142.5735 0.41% Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורLSSOLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $141.99 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורLSSOL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $142.0094 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורLSSOL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $142.1261 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Liquid Staked SOL (LSSOL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורLSSOL הוא $142.5735 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Liquid Staked SOL מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M אספקת מחזור 12.02K 12.02K 12.02K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר LSSOL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, LSSOL יש כמות במעגל של 12.02K ושווי שוק כולל של $ 1.71M. צפה LSSOL במחיר חי

Liquid Staked SOL מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLiquid Staked SOLדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLiquid Staked SOL הוא 141.99USD. היצע במחזור של Liquid Staked SOL(LSSOL) הוא 12.02K LSSOL , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,712,797 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 4.25% $ 5.79 $ 144.2 $ 131.69

7 ימים -13.40% $ -19.0378 $ 193.0549 $ 132.4947

30 ימים -26.75% $ -37.9957 $ 193.0549 $ 132.4947 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Liquid Staked SOL הראה תנועת מחירים של $5.79 , המשקפת 4.25% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Liquid Staked SOL נסחר בשיא של $193.0549 ושפל של $132.4947 . נרשם שינוי במחיר של -13.40% . מגמה אחרונה זו מציגה אתLSSOL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Liquid Staked SOL חווה -26.75% שינוי, המשקף בערך $-37.9957 לערכו. זה מצביע על כך ש LSSOL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Liquid Staked SOL (LSSOL) מודול חיזוי מחיר עובד? Liquid Staked SOL מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של LSSOLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLiquid Staked SOL לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של LSSOL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Liquid Staked SOL. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלLSSOL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלLSSOL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Liquid Staked SOL.

מדוע LSSOL חיזוי מחירים חשוב?

LSSOL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם LSSOL כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, LSSOL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של LSSOL בחודש הבא? על פי Liquid Staked SOL (LSSOL) כלי תחזית המחירים, המחיר LSSOL הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 LSSOL בשנת 2026? המחיר של 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LSSOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של LSSOL בשנת 2027? Liquid Staked SOL (LSSOL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LSSOL עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של LSSOL בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Staked SOL (LSSOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של LSSOL בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Liquid Staked SOL (LSSOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 LSSOL בשנת 2030? המחיר של 1 Liquid Staked SOL (LSSOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, LSSOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי LSSOL תחזית המחיר בשנת 2040? Liquid Staked SOL (LSSOL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 LSSOL עד שנת 2040.