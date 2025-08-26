Liquid Staked ETH (LSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,730.19 $ 4,730.19 $ 4,730.19 24 שעות נמוך $ 5,187.44 $ 5,187.44 $ 5,187.44 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,730.19$ 4,730.19 $ 4,730.19 גבוה 24 שעות $ 5,187.44$ 5,187.44 $ 5,187.44 שיא כל הזמנים $ 5,334.09$ 5,334.09 $ 5,334.09 המחיר הנמוך ביותר $ 1,384.61$ 1,384.61 $ 1,384.61 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.54% שינוי מחיר (1D) -8.92% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Liquid Staked ETH (LSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,718.13. במהלך 24 השעות האחרונות, LSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,730.19 לבין שיא של $ 5,187.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,334.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,384.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LSETH השתנה ב -2.54% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid Staked ETH (LSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.58B$ 1.58B $ 1.58B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.58B$ 1.58B $ 1.58B אספקת מחזור 334.75K 334.75K 334.75K אספקה כוללת 334,753.8363363024 334,753.8363363024 334,753.8363363024

שווי השוק הנוכחי של Liquid Staked ETH הוא $ 1.58B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSETH הוא 334.75K, עם היצע כולל של 334753.8363363024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58B.