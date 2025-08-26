עוד על LSETH

Liquid Staked ETH סֵמֶל

Liquid Staked ETH מחיר (LSETH)

1 LSETH ל USDמחיר חי:

$4,720.13
$4,720.13
-8.80%1D
Liquid Staked ETH (LSETH) טבלת מחירים חיה
Liquid Staked ETH (LSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,730.19
24 שעות נמוך
$ 5,187.44
גבוה 24 שעות

$ 4,730.19
$ 5,187.44
$ 5,334.09
$ 1,384.61
-2.54%

-8.92%

+0.09%

+0.09%

Liquid Staked ETH (LSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,718.13. במהלך 24 השעות האחרונות, LSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,730.19 לבין שיא של $ 5,187.44, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,334.09, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,384.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LSETH השתנה ב -2.54% במהלך השעה האחרונה, -8.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Liquid Staked ETH (LSETH) מידע שוק

$ 1.58B
--
$ 1.58B
334.75K
334,753.8363363024
שווי השוק הנוכחי של Liquid Staked ETH הוא $ 1.58B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LSETH הוא 334.75K, עם היצע כולל של 334753.8363363024. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.58B.

Liquid Staked ETH (LSETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Liquid Staked ETHל USDהיה $ -462.156275105265.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid Staked ETH ל USDהיה . $ +779.8115827740.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLiquid Staked ETH ל USDהיה $ +3,775.3678896030.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Liquid Staked ETHל USDהיה $ +1,831.940630242517.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -462.156275105265-8.92%
30 ימים$ +779.8115827740+16.53%
60 ימים$ +3,775.3678896030+80.02%
90 ימים$ +1,831.940630242517+63.47%

מה זהLiquid Staked ETH (LSETH)

Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow.

Liquid Staked ETH (LSETH) משאב

האתר הרשמי

Liquid Staked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Liquid Staked ETH (LSETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Liquid Staked ETH (LSETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Liquid Staked ETH.

בדוק את Liquid Staked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

LSETH למטבעות מקומיים

Liquid Staked ETH (LSETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Liquid Staked ETH (LSETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LSETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Liquid Staked ETH (LSETH)

כמה שווה Liquid Staked ETH (LSETH) היום?
החי LSETHהמחיר ב USD הוא 4,718.13 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LSETH ל USD?
המחיר הנוכחי של LSETH ל USD הוא $ 4,718.13. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Liquid Staked ETH?
שווי השוק של LSETH הוא $ 1.58B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LSETH?
ההיצע במחזור של LSETH הוא 334.75K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LSETH?
‏‏LSETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,334.09 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LSETH?
LSETH ‏‏רשם מחירATL של 1,384.61 USD.
מהו נפח המסחר של LSETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LSETH הוא -- USD.
האם LSETH יעלה השנה?
LSETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LSETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
