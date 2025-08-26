Lion DAO מחיר (ROAR)
Lion DAO (ROAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Lion DAO הוא $ 558.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAR הוא 893.24B, עם היצע כולל של 893235193782.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 558.16K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Lion DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLion DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLion DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lion DAOל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+6.54%
|60 ימים
|$ 0
|+50.96%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? Lion DAO is a DAO built on the Terra blockcahin Using the DAO creation tool Enterprise.Money What makes your project unique? We are the largest community DAO on Terra History of your project. Lion DAO was created alongside the launch of Enterprise.Money on 30th March. Lion DAO was created by RyanLion a well known crypto "influencer" with over 30K followers on Twitter with the mission of showing the power of Enterprise.Money, the protocols & tools available on Terra & the interoperability of Cosmos SDK & IBC. What’s next for your project? The DAO will continue it's journey across the Cosmos. The token has already been bridged to 5 other Cosmos blockchains including Osmosis, Kujira, Juno, Injective, White Whale & HUAHUA What can your token be used for? The token is the governance token of Lion DAO. It can be staked for governance decision making within the DAO including decisions over treasury management, DAO configuration & earn staking rewards.
