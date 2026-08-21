Life Crypto מחיר היום

מחיר Life Crypto (LIFE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LIFE ל USD הוא $ 0 לכל LIFE.

Life Crypto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 76,036, עם היצע במחזור של 9.52B LIFE. ב‑24 השעות האחרונות, LIFE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02097488, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LIFE נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו +11.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Life Crypto (LIFE) מידע שוק

שווי שוק $ 76.04K$ 76.04K $ 76.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.86K$ 79.86K $ 79.86K אספקת מחזור 9.52B 9.52B 9.52B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Life Crypto הוא $ 76.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LIFE הוא 9.52B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.86K.