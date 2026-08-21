LeverUp USD מחיר היום

מחיר LeverUp USD (LVUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.997417, עם שינוי של 0.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LVUSD ל USD הוא $ 0.997417 לכל LVUSD.

LeverUp USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,393,194, עם היצע במחזור של 1.40M LVUSD. ב‑24 השעות האחרונות, LVUSD סחר בין $ 0.992551 (נמוך) ל $ 0.997774 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.03, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.983678.

ביצועים לטווח קצר, LVUSD נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +0.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.01K.

LeverUp USD (LVUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 1.40M 1.40M 1.40M אספקה כוללת 1,396,819.803731 1,396,819.803731 1,396,819.803731

שווי השוק הנוכחי של LeverUp USD הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.01K. ההיצע במחזור של LVUSD הוא 1.40M, עם היצע כולל של 1396819.803731. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.