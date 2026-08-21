LESTER by Virtuals מחיר היום

מחיר LESTER by Virtuals (LESTER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LESTER ל USD הוא $ 0 לכל LESTER.

LESTER by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 58,249, עם היצע במחזור של 1.00B LESTER. ב‑24 השעות האחרונות, LESTER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00477824, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LESTER נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +26.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LESTER by Virtuals (LESTER) מידע שוק

שווי שוק $ 58.25K$ 58.25K $ 58.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.25K$ 58.25K $ 58.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LESTER by Virtuals הוא $ 58.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LESTER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.25K.