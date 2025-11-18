LEOONO by Virtuals מחיר היום

מחיר LEOONO by Virtuals (LEO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00019254, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEO ל USD הוא $ 0.00019254 לכל LEO.

LEOONO by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,459, עם היצע במחזור של 1.00B LEO. ב‑24 השעות האחרונות, LEO סחר בין $ 0.000182 (נמוך) ל $ 0.00020025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00504633, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005216.

ביצועים לטווח קצר, LEO נע ב +0.83% בשעה האחרונה ו -34.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LEOONO by Virtuals (LEO) מידע שוק

שווי שוק $ 192.46K$ 192.46K $ 192.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.46K$ 192.46K $ 192.46K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LEOONO by Virtuals הוא $ 192.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.46K.