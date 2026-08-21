LandRocker מחיר היום

מחיר LandRocker (LRT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LRT ל USD הוא $ 0 לכל LRT.

LandRocker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,008.98, עם היצע במחזור של 4.08B LRT. ב‑24 השעות האחרונות, LRT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00878056, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LRT נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LandRocker (LRT) מידע שוק

שווי שוק $ 19.01K$ 19.01K $ 19.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.62K$ 46.62K $ 46.62K אספקת מחזור 4.08B 4.08B 4.08B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LandRocker הוא $ 19.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LRT הוא 4.08B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62K.