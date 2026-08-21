Kromatika מחיר היום

מחיר Kromatika (KROM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00459769, עם שינוי של 4.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KROM ל USD הוא $ 0.00459769 לכל KROM.

Kromatika כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 455,281, עם היצע במחזור של 98.99M KROM. ב‑24 השעות האחרונות, KROM סחר בין $ 0.00435609 (נמוך) ל $ 0.00470273 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.265959, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KROM נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +57.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 377.68.

Kromatika (KROM) מידע שוק

שווי שוק $ 455.28K$ 455.28K $ 455.28K נפח (24 שעות) $ 377.68$ 377.68 $ 377.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 459.92K$ 459.92K $ 459.92K אספקת מחזור 98.99M 98.99M 98.99M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kromatika הוא $ 455.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 377.68. ההיצע במחזור של KROM הוא 98.99M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 459.92K.