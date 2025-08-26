עוד על KOVIN

Kovin Segnocchi סֵמֶל

Kovin Segnocchi מחיר (KOVIN)

לא רשום

1 KOVIN ל USDמחיר חי:

--
----
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kovin Segnocchi (KOVIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:58:27 (UTC+8)

Kovin Segnocchi (KOVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.54%

-1.14%

-1.14%

Kovin Segnocchi (KOVIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOVIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kovin Segnocchi (KOVIN) מידע שוק

$ 45.47K
$ 45.47K$ 45.47K

--
----

$ 45.47K
$ 45.47K$ 45.47K

69.42B
69.42B 69.42B

69,420,000,000.0
69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kovin Segnocchi הוא $ 45.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOVIN הוא 69.42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.47K.

Kovin Segnocchi (KOVIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kovin Segnocchiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKovin Segnocchi ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKovin Segnocchi ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kovin Segnocchiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.54%
30 ימים$ 0-23.37%
60 ימים$ 0-13.80%
90 ימים$ 0--

מה זהKovin Segnocchi (KOVIN)

Avalanche is no longer comparable to anything else in the crypto space. It's absolutely in its own new category of performant, flexible, multi-vm compute. It is becoming the first, true "decentralized AWS" of the crypto space, and nothing compares. Kovin Segnocchi, 2024.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kovin Segnocchi (KOVIN) משאב

האתר הרשמי

Kovin Segnocchiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kovin Segnocchi (KOVIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kovin Segnocchi (KOVIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kovin Segnocchi.

בדוק את Kovin Segnocchi תחזית המחיר עכשיו‏!

KOVIN למטבעות מקומיים

Kovin Segnocchi (KOVIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kovin Segnocchi (KOVIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KOVIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kovin Segnocchi (KOVIN)

כמה שווה Kovin Segnocchi (KOVIN) היום?
החי KOVINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KOVIN ל USD?
המחיר הנוכחי של KOVIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kovin Segnocchi?
שווי השוק של KOVIN הוא $ 45.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KOVIN?
ההיצע במחזור של KOVIN הוא 69.42B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KOVIN?
‏‏KOVIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KOVIN?
KOVIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KOVIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KOVIN הוא -- USD.
האם KOVIN יעלה השנה?
KOVIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KOVIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:58:27 (UTC+8)

Kovin Segnocchi (KOVIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.