KiboShib מחיר היום

מחיר KiboShib (KIBSHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KIBSHI ל USD הוא $ 0 לכל KIBSHI.

KiboShib כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,591,266, עם היצע במחזור של 1.00T KIBSHI. ב‑24 השעות האחרונות, KIBSHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KIBSHI נע ב +7.57% בשעה האחרונה ו +47.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KiboShib (KIBSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KiboShib הוא $ 2.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIBSHI הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.59M.