KellyClaude מחיר היום

מחיר KellyClaude (KELLYCLAUDE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KELLYCLAUDE ל USD הוא $ 0 לכל KELLYCLAUDE.

KellyClaude כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 802,616, עם היצע במחזור של 99.93B KELLYCLAUDE. ב‑24 השעות האחרונות, KELLYCLAUDE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KELLYCLAUDE נע ב +6.37% בשעה האחרונה ו +0.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KellyClaude (KELLYCLAUDE) מידע שוק

שווי שוק $ 802.62K$ 802.62K $ 802.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 802.62K$ 802.62K $ 802.62K אספקת מחזור 99.93B 99.93B 99.93B אספקה כוללת 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279 99,928,832,786.1279

שווי השוק הנוכחי של KellyClaude הוא $ 802.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KELLYCLAUDE הוא 99.93B, עם היצע כולל של 99928832786.1279. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 802.62K.