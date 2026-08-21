Karura מחיר היום

מחיר Karura (KAR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAR ל USD הוא $ 0 לכל KAR.

Karura כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,543, עם היצע במחזור של 116.67M KAR. ב‑24 השעות האחרונות, KAR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.2, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAR נע ב -- בשעה האחרונה ו +9.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 460.99.

Karura (KAR) מידע שוק

שווי שוק $ 91.54K$ 91.54K $ 91.54K נפח (24 שעות) $ 460.99$ 460.99 $ 460.99 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.54K$ 125.54K $ 125.54K אספקת מחזור 116.67M 116.67M 116.67M אספקה כוללת 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Karura הוא $ 91.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 460.99. ההיצע במחזור של KAR הוא 116.67M, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.54K.