Jupiter Staked SOL (JUPSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 213.39 $ 213.39 $ 213.39 24 שעות נמוך $ 241.46 $ 241.46 $ 241.46 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 213.39$ 213.39 $ 213.39 גבוה 24 שעות $ 241.46$ 241.46 $ 241.46 שיא כל הזמנים $ 309.67$ 309.67 $ 309.67 המחיר הנמוך ביותר $ 105.7$ 105.7 $ 105.7 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.20% שינוי מחיר (1D) -7.79% שינוי מחיר (7D) +2.49% שינוי מחיר (7D) +2.49%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $213.83. במהלך 24 השעות האחרונות, JUPSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 213.39 לבין שיא של $ 241.46, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUPSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 309.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 105.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUPSOL השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11B$ 1.11B $ 1.11B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11B$ 1.11B $ 1.11B אספקת מחזור 5.18M 5.18M 5.18M אספקה כוללת 5,183,364.360881903 5,183,364.360881903 5,183,364.360881903

שווי השוק הנוכחי של Jupiter Staked SOL הוא $ 1.11B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUPSOL הוא 5.18M, עם היצע כולל של 5183364.360881903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11B.