Jupiter Staked SOL סֵמֶל

Jupiter Staked SOL מחיר (JUPSOL)

לא רשום

1 JUPSOL ל USDמחיר חי:

$213.1
$213.1
-8.10%1D
USD
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:37 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 213.39
$ 213.39
24 שעות נמוך
$ 241.46
$ 241.46
גבוה 24 שעות

$ 213.39
$ 213.39

$ 241.46
$ 241.46

$ 309.67
$ 309.67

$ 105.7
$ 105.7

-2.20%

-7.79%

+2.49%

+2.49%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $213.83. במהלך 24 השעות האחרונות, JUPSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 213.39 לבין שיא של $ 241.46, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUPSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 309.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 105.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUPSOL השתנה ב -2.20% במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) מידע שוק

$ 1.11B
$ 1.11B

--
--

$ 1.11B
$ 1.11B

5.18M
5.18M

5,183,364.360881903
5,183,364.360881903

שווי השוק הנוכחי של Jupiter Staked SOL הוא $ 1.11B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUPSOL הוא 5.18M, עם היצע כולל של 5183364.360881903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11B.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Jupiter Staked SOLל USDהיה $ -18.071389802252.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJupiter Staked SOL ל USDהיה . $ +4.4875646780.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJupiter Staked SOL ל USDהיה $ +74.8714839670.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Jupiter Staked SOLל USDהיה $ +15.685591465971.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -18.071389802252-7.79%
30 ימים$ +4.4875646780+2.10%
60 ימים$ +74.8714839670+35.01%
90 ימים$ +15.685591465971+7.92%

מה זהJupiter Staked SOL (JUPSOL)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Jupiter Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Jupiter Staked SOL (JUPSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Jupiter Staked SOL (JUPSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Jupiter Staked SOL.

בדוק את Jupiter Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

JUPSOL למטבעות מקומיים

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Jupiter Staked SOL (JUPSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JUPSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

כמה שווה Jupiter Staked SOL (JUPSOL) היום?
החי JUPSOLהמחיר ב USD הוא 213.83 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JUPSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של JUPSOL ל USD הוא $ 213.83. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Jupiter Staked SOL?
שווי השוק של JUPSOL הוא $ 1.11B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JUPSOL?
ההיצע במחזור של JUPSOL הוא 5.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JUPSOL?
‏‏JUPSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 309.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JUPSOL?
JUPSOL ‏‏רשם מחירATL של 105.7 USD.
מהו נפח המסחר של JUPSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JUPSOL הוא -- USD.
האם JUPSOL יעלה השנה?
JUPSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JUPSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:37 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.