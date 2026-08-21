JojoWorld מחיר היום

מחיר JojoWorld (JOJO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOJO ל USD הוא $ 0 לכל JOJO.

JojoWorld כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,238, עם היצע במחזור של 112.00M JOJO. ב‑24 השעות האחרונות, JOJO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.82444, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JOJO נע ב -0.03% בשעה האחרונה ו +12.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 238.10.

JojoWorld (JOJO) מידע שוק

שווי שוק $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K נפח (24 שעות) $ 238.10$ 238.10 $ 238.10 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.56K$ 144.56K $ 144.56K אספקת מחזור 112.00M 112.00M 112.00M אספקה כוללת 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של JojoWorld הוא $ 20.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 238.10. ההיצע במחזור של JOJO הוא 112.00M, עם היצע כולל של 800000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.56K.