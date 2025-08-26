JOBCOIN (JOBCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0051497 גבוה 24 שעות $ 0.00615602 שיא כל הזמנים $ 0.01110616 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.48% שינוי מחיר (1D) -4.28% שינוי מחיר (7D) +51.40%

JOBCOIN (JOBCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00542324. במהלך 24 השעות האחרונות, JOBCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0051497 לבין שיא של $ 0.00615602, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JOBCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01110616, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JOBCOIN השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -4.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JOBCOIN (JOBCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.43M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.43M אספקת מחזור 999.87M אספקה כוללת 999,873,405.92

שווי השוק הנוכחי של JOBCOIN הוא $ 5.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JOBCOIN הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999873405.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.43M.