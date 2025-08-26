עוד על SURE

inSure DeFi סֵמֶל

inSure DeFi מחיר (SURE)

לא רשום

1 SURE ל USDמחיר חי:

-8.90%1D
mexc
inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies.
USD
inSure DeFi (SURE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:23:54 (UTC+8)

inSure DeFi (SURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.80%

-9.07%

-18.52%

-18.52%

inSure DeFi (SURE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00106788. במהלך 24 השעות האחרונות, SURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010675 לבין שיא של $ 0.00121224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11397, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SURE השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

inSure DeFi (SURE) מידע שוק

$ 28.28M
--
שווי השוק הנוכחי של inSure DeFi הוא $ 28.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SURE הוא 26.48B, עם היצע כולל של 88000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.97M.

inSure DeFi (SURE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של inSure DeFiל USDהיה $ -0.000106580456252118.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלinSure DeFi ל USDהיה . $ -0.0004333899.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלinSure DeFi ל USDהיה $ +0.0002241984.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של inSure DeFiל USDהיה $ -0.0004922028006192098.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000106580456252118-9.07%
30 ימים$ -0.0004333899-40.58%
60 ימים$ +0.0002241984+20.99%
90 ימים$ -0.0004922028006192098-31.54%

מה זהinSure DeFi (SURE)

inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

inSure DeFi (SURE) משאב

האתר הרשמי

inSure DeFiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה inSure DeFi (SURE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות inSure DeFi (SURE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור inSure DeFi.

בדוק את inSure DeFi תחזית המחיר עכשיו‏!

SURE למטבעות מקומיים

inSure DeFi (SURE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של inSure DeFi (SURE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SURE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על inSure DeFi (SURE)

כמה שווה inSure DeFi (SURE) היום?
החי SUREהמחיר ב USD הוא 0.00106788 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SURE ל USD?
המחיר הנוכחי של SURE ל USD הוא $ 0.00106788. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של inSure DeFi?
שווי השוק של SURE הוא $ 28.28M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SURE?
ההיצע במחזור של SURE הוא 26.48B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SURE?
‏‏SURE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11397 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SURE?
SURE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SURE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SURE הוא -- USD.
האם SURE יעלה השנה?
SURE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SURE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.