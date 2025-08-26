inSure DeFi (SURE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0010675 $ 0.0010675 $ 0.0010675 24 שעות נמוך $ 0.00121224 $ 0.00121224 $ 0.00121224 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0010675$ 0.0010675 $ 0.0010675 גבוה 24 שעות $ 0.00121224$ 0.00121224 $ 0.00121224 שיא כל הזמנים $ 0.11397$ 0.11397 $ 0.11397 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.80% שינוי מחיר (1D) -9.07% שינוי מחיר (7D) -18.52% שינוי מחיר (7D) -18.52%

inSure DeFi (SURE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00106788. במהלך 24 השעות האחרונות, SURE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010675 לבין שיא של $ 0.00121224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11397, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SURE השתנה ב -1.80% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

inSure DeFi (SURE) מידע שוק

שווי שוק $ 28.28M$ 28.28M $ 28.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 93.97M$ 93.97M $ 93.97M אספקת מחזור 26.48B 26.48B 26.48B אספקה כוללת 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0 88,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של inSure DeFi הוא $ 28.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SURE הוא 26.48B, עם היצע כולל של 88000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 93.97M.