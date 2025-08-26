עוד על QUNT

Injective Quants סֵמֶל

Injective Quants מחיר (QUNT)

לא רשום

1 QUNT ל USDמחיר חי:

$0.00243331
-15.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Injective Quants (QUNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:47:44 (UTC+8)

Injective Quants (QUNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00240571
24 שעות נמוך
$ 0.0029058
גבוה 24 שעות

$ 0.00240571
$ 0.0029058
$ 0.0313927
$ 0.0014318
-0.59%

-15.03%

-13.69%

-13.69%

Injective Quants (QUNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00243978. במהלך 24 השעות האחרונות, QUNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00240571 לבין שיא של $ 0.0029058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0313927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0014318.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUNT השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Injective Quants (QUNT) מידע שוק

$ 1.47M
--
$ 1.47M
604.89M
604,886,557.0
שווי השוק הנוכחי של Injective Quants הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUNT הוא 604.89M, עם היצע כולל של 604886557.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.

Injective Quants (QUNT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Injective Quantsל USDהיה $ -0.000431689334967588.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInjective Quants ל USDהיה . $ -0.0004907724.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלInjective Quants ל USDהיה $ +0.0004198761.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Injective Quantsל USDהיה $ -0.001850478666302562.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000431689334967588-15.03%
30 ימים$ -0.0004907724-20.11%
60 ימים$ +0.0004198761+17.21%
90 ימים$ -0.001850478666302562-43.13%

מה זהInjective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Injective Quants (QUNT) משאב

האתר הרשמי

Injective Quantsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Injective Quants (QUNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Injective Quants (QUNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Injective Quants.

בדוק את Injective Quants תחזית המחיר עכשיו‏!

QUNT למטבעות מקומיים

Injective Quants (QUNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Injective Quants (QUNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QUNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Injective Quants (QUNT)

כמה שווה Injective Quants (QUNT) היום?
החי QUNTהמחיר ב USD הוא 0.00243978 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QUNT ל USD?
המחיר הנוכחי של QUNT ל USD הוא $ 0.00243978. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Injective Quants?
שווי השוק של QUNT הוא $ 1.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QUNT?
ההיצע במחזור של QUNT הוא 604.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QUNT?
‏‏QUNT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0313927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QUNT?
QUNT ‏‏רשם מחירATL של 0.0014318 USD.
מהו נפח המסחר של QUNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QUNT הוא -- USD.
האם QUNT יעלה השנה?
QUNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QUNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
