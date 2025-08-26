Injective Quants (QUNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00240571 $ 0.00240571 $ 0.00240571 24 שעות נמוך $ 0.0029058 $ 0.0029058 $ 0.0029058 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00240571$ 0.00240571 $ 0.00240571 גבוה 24 שעות $ 0.0029058$ 0.0029058 $ 0.0029058 שיא כל הזמנים $ 0.0313927$ 0.0313927 $ 0.0313927 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0014318$ 0.0014318 $ 0.0014318 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) -15.03% שינוי מחיר (7D) -13.69% שינוי מחיר (7D) -13.69%

Injective Quants (QUNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00243978. במהלך 24 השעות האחרונות, QUNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00240571 לבין שיא של $ 0.0029058, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0313927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0014318.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUNT השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, -15.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Injective Quants (QUNT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור 604.89M 604.89M 604.89M אספקה כוללת 604,886,557.0 604,886,557.0 604,886,557.0

שווי השוק הנוכחי של Injective Quants הוא $ 1.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUNT הוא 604.89M, עם היצע כולל של 604886557.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.