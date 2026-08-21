IncomRWA מחיר היום

מחיר IncomRWA (IRWA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02181273, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRWA ל USD הוא $ 0.02181273 לכל IRWA.

IncomRWA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,650,945, עם היצע במחזור של 75.69M IRWA. ב‑24 השעות האחרונות, IRWA סחר בין $ 0.02180914 (נמוך) ל $ 0.02243264 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03152589, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01401945.

ביצועים לטווח קצר, IRWA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -6.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.08K.

IncomRWA (IRWA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M אספקת מחזור 75.69M 75.69M 75.69M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של IncomRWA הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.08K. ההיצע במחזור של IRWA הוא 75.69M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.18M.