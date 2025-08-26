Idena (IDNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00215421 $ 0.00215421 $ 0.00215421 24 שעות נמוך $ 0.00225025 $ 0.00225025 $ 0.00225025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00215421$ 0.00215421 $ 0.00215421 גבוה 24 שעות $ 0.00225025$ 0.00225025 $ 0.00225025 שיא כל הזמנים $ 0.314136$ 0.314136 $ 0.314136 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152024$ 0.00152024 $ 0.00152024 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) +2.77% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Idena (IDNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222544. במהלך 24 השעות האחרונות, IDNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215421 לבין שיא של $ 0.00225025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.314136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152024.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDNA השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idena (IDNA) מידע שוק

שווי שוק $ 182.31K$ 182.31K $ 182.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.31K$ 182.31K $ 182.31K אספקת מחזור 81.92M 81.92M 81.92M אספקה כוללת 81,921,380.25710465 81,921,380.25710465 81,921,380.25710465

שווי השוק הנוכחי של Idena הוא $ 182.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDNA הוא 81.92M, עם היצע כולל של 81921380.25710465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.31K.