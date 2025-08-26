עוד על IDNA

Idena סֵמֶל

Idena מחיר (IDNA)

לא רשום

1 IDNA ל USDמחיר חי:

$0.00222541
$0.00222541$0.00222541
+2.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Idena (IDNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:14:07 (UTC+8)

Idena (IDNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00215421
$ 0.00215421$ 0.00215421
24 שעות נמוך
$ 0.00225025
$ 0.00225025$ 0.00225025
גבוה 24 שעות

$ 0.00215421
$ 0.00215421$ 0.00215421

$ 0.00225025
$ 0.00225025$ 0.00225025

$ 0.314136
$ 0.314136$ 0.314136

$ 0.00152024
$ 0.00152024$ 0.00152024

-0.09%

+2.77%

+0.07%

+0.07%

Idena (IDNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00222544. במהלך 24 השעות האחרונות, IDNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215421 לבין שיא של $ 0.00225025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.314136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152024.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDNA השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +2.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Idena (IDNA) מידע שוק

$ 182.31K
$ 182.31K$ 182.31K

--
----

$ 182.31K
$ 182.31K$ 182.31K

81.92M
81.92M 81.92M

81,921,380.25710465
81,921,380.25710465 81,921,380.25710465

שווי השוק הנוכחי של Idena הוא $ 182.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDNA הוא 81.92M, עם היצע כולל של 81921380.25710465. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.31K.

Idena (IDNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Idenaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIdena ל USDהיה . $ -0.0001162140.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלIdena ל USDהיה $ -0.0001283204.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Idenaל USDהיה $ -0.0000994473621517876.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.77%
30 ימים$ -0.0001162140-5.22%
60 ימים$ -0.0001283204-5.76%
90 ימים$ -0.0000994473621517876-4.27%

מה זהIdena (IDNA)

Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Idena (IDNA) משאב

האתר הרשמי

Idenaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Idena (IDNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Idena (IDNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Idena.

בדוק את Idena תחזית המחיר עכשיו‏!

IDNA למטבעות מקומיים

Idena (IDNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Idena (IDNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IDNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Idena (IDNA)

כמה שווה Idena (IDNA) היום?
החי IDNAהמחיר ב USD הוא 0.00222544 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IDNA ל USD?
המחיר הנוכחי של IDNA ל USD הוא $ 0.00222544. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Idena?
שווי השוק של IDNA הוא $ 182.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IDNA?
ההיצע במחזור של IDNA הוא 81.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IDNA?
‏‏IDNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.314136 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IDNA?
IDNA ‏‏רשם מחירATL של 0.00152024 USD.
מהו נפח המסחר של IDNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IDNA הוא -- USD.
האם IDNA יעלה השנה?
IDNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IDNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:14:07 (UTC+8)

