Ice Land מחיר היום

מחיר Ice Land (ICELAND) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 9.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ICELAND ל USD הוא -- לכל ICELAND.

Ice Land כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 177,320, עם היצע במחזור של 420.69T ICELAND. ב‑24 השעות האחרונות, ICELAND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ICELAND נע ב +0.20% בשעה האחרונה ו -22.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ice Land (ICELAND) מידע שוק

שווי שוק $ 177.32K$ 177.32K $ 177.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.32K$ 177.32K $ 177.32K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ice Land הוא $ 177.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ICELAND הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.32K.