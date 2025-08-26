Hypersign Identity (HID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00789471 גבוה 24 שעות $ 0.00876723 שיא כל הזמנים $ 0.764958 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.85% שינוי מחיר (1D) -7.18% שינוי מחיר (7D) +1.74%

Hypersign Identity (HID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00810144. במהלך 24 השעות האחרונות, HID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00789471 לבין שיא של $ 0.00876723, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.764958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HID השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypersign Identity (HID) מידע שוק

שווי שוק $ 274.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.47K אספקת מחזור 34.00M אספקה כוללת 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hypersign Identity הוא $ 274.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HID הוא 34.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.47K.