Hypersign Identity סֵמֶל

Hypersign Identity מחיר (HID)

1 HID ל USDמחיר חי:

$0.00808529
-7.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Hypersign Identity (HID) טבלת מחירים חיה
Hypersign Identity (HID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00789471
24 שעות נמוך
$ 0.00876723
גבוה 24 שעות

$ 0.00789471
$ 0.00876723
$ 0.764958
$ 0
+1.85%

-7.18%

+1.74%

+1.74%

Hypersign Identity (HID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00810144. במהלך 24 השעות האחרונות, HID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00789471 לבין שיא של $ 0.00876723, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.764958, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HID השתנה ב +1.85% במהלך השעה האחרונה, -7.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hypersign Identity (HID) מידע שוק

$ 274.36K
--
$ 403.47K
34.00M
50,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Hypersign Identity הוא $ 274.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HID הוא 34.00M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.47K.

Hypersign Identity (HID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Hypersign Identityל USDהיה $ -0.000627536341654579.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypersign Identity ל USDהיה . $ +0.0014742295.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHypersign Identity ל USDהיה $ +0.0030484163.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Hypersign Identityל USDהיה $ +0.000801148595136665.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000627536341654579-7.18%
30 ימים$ +0.0014742295+18.20%
60 ימים$ +0.0030484163+37.63%
90 ימים$ +0.000801148595136665+10.97%

מה זהHypersign Identity (HID)

Hypersign is a decentralised Identity & Access Management Security solution that is simple to use and stores user data in a manner that is ONLY accessible by the owner and it's intended recipients.

Hypersign Identity (HID) משאב

האתר הרשמי

Hypersign Identityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hypersign Identity (HID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hypersign Identity (HID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hypersign Identity.

בדוק את Hypersign Identity תחזית המחיר עכשיו‏!

HID למטבעות מקומיים

Hypersign Identity (HID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hypersign Identity (HID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Hypersign Identity (HID)

כמה שווה Hypersign Identity (HID) היום?
החי HIDהמחיר ב USD הוא 0.00810144 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HID ל USD?
המחיר הנוכחי של HID ל USD הוא $ 0.00810144. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hypersign Identity?
שווי השוק של HID הוא $ 274.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HID?
ההיצע במחזור של HID הוא 34.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HID?
‏‏HID השיג מחיר שיא (ATH) של 0.764958 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HID?
HID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HID הוא -- USD.
האם HID יעלה השנה?
HID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.