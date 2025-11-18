Hyperbeat Ultra HYPE מחיר היום

מחיר Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 41.19, עם שינוי של 4.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HBHYPE ל USD הוא $ 41.19 לכל HBHYPE.

Hyperbeat Ultra HYPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 41,019,185, עם היצע במחזור של 998.50K HBHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, HBHYPE סחר בין $ 38.25 (נמוך) ל $ 42.21 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 60.1, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.65.

ביצועים לטווח קצר, HBHYPE נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 41.02M$ 41.02M $ 41.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.00M$ 41.00M $ 41.00M אספקת מחזור 998.50K 998.50K 998.50K אספקה כוללת 998,100.4804803259 998,100.4804803259 998,100.4804803259

