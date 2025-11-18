Hylo USD מחיר היום

מחיר Hylo USD (HYUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999767, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HYUSD ל USD הוא $ 0.999767 לכל HYUSD.

Hylo USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,181,726, עם היצע במחזור של 35.18M HYUSD. ב‑24 השעות האחרונות, HYUSD סחר בין $ 0.997841 (נמוך) ל $ 1.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.986187.

ביצועים לטווח קצר, HYUSD נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +0.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hylo USD (HYUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M אספקת מחזור 35.18M 35.18M 35.18M אספקה כוללת 35,182,170.522545 35,182,170.522545 35,182,170.522545

שווי השוק הנוכחי של Hylo USD הוא $ 35.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HYUSD הוא 35.18M, עם היצע כולל של 35182170.522545. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.18M.