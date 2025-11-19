Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל Hylo USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HYUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Hylo USD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Hylo USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Hylo USD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.998797 בשנת 2025. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Hylo USD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.0487 בשנת 2026. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HYUSD הוא $ 1.1011 עם 10.25% שיעור צמיחה. Hylo USD (HYUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HYUSD הוא $ 1.1562 עם 15.76% שיעור צמיחה. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HYUSD הוא $ 1.2140 עם 21.55% שיעור צמיחה. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HYUSD הוא $ 1.2747 עם 27.63% שיעור צמיחה. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Hylo USD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 2.0764. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Hylo USD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 3.3822. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.998797 0.00%

2040 $ 2.0764 107.89% הצג עוד לטווח קצר Hylo USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.998797 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.998933 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.999754 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 1.0029 0.41% Hylo USD (HYUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHYUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.998797 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHYUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.998933 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHYUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.999754 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Hylo USD (HYUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHYUSD הוא $1.0029 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Hylo USD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 35.18M$ 35.18M $ 35.18M אספקת מחזור 35.24M 35.24M 35.24M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HYUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HYUSD יש כמות במעגל של 35.24M ושווי שוק כולל של $ 35.18M. צפה HYUSD במחיר חי

Hylo USD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בHylo USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלHylo USD הוא 0.998797USD. היצע במחזור של Hylo USD(HYUSD) הוא 35.24M HYUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $35,176,207 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.08% $ -0.000836 $ 1.001 $ 0.997531

7 ימים -0.12% $ -0.001230 $ 1.0013 $ 0.997143

30 ימים -0.05% $ -0.000561 $ 1.0013 $ 0.997143 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Hylo USD הראה תנועת מחירים של $-0.000836 , המשקפת -0.08% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Hylo USD נסחר בשיא של $1.0013 ושפל של $0.997143 . נרשם שינוי במחיר של -0.12% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHYUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Hylo USD חווה -0.05% שינוי, המשקף בערך $-0.000561 לערכו. זה מצביע על כך ש HYUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Hylo USD (HYUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? Hylo USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HYUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךHylo USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HYUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Hylo USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHYUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHYUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Hylo USD.

מדוע HYUSD חיזוי מחירים חשוב?

HYUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HYUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HYUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HYUSD בחודש הבא? על פי Hylo USD (HYUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר HYUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HYUSD בשנת 2026? המחיר של 1 Hylo USD (HYUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HYUSD בשנת 2027? Hylo USD (HYUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HYUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hylo USD (HYUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HYUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Hylo USD (HYUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HYUSD בשנת 2030? המחיר של 1 Hylo USD (HYUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HYUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HYUSD תחזית המחיר בשנת 2040? Hylo USD (HYUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HYUSD עד שנת 2040.