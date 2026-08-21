HooderScan מחיר היום

מחיר HooderScan (HOODER) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODER ל USD הוא $ 0 לכל HOODER.

HooderScan כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,507, עם היצע במחזור של 750.00M HOODER. ב‑24 השעות האחרונות, HOODER סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00221755, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HOODER נע ב -- בשעה האחרונה ו -11.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HooderScan (HOODER) מידע שוק

שווי שוק $ 30.51K$ 30.51K $ 30.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.68K$ 40.68K $ 40.68K אספקת מחזור 750.00M 750.00M 750.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HooderScan הוא $ 30.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HOODER הוא 750.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.68K.