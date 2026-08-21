Hermes OS מחיר היום

מחיר Hermes OS (HERMESOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HERMESOS ל USD הוא $ 0 לכל HERMESOS.

Hermes OS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,735, עם היצע במחזור של 100.00B HERMESOS. ב‑24 השעות האחרונות, HERMESOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HERMESOS נע ב +2.27% בשעה האחרונה ו +27.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Hermes OS (HERMESOS) מידע שוק

שווי שוק $ 103.74K$ 103.74K $ 103.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.74K$ 103.74K $ 103.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Hermes OS הוא $ 103.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HERMESOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.74K.