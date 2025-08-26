עוד על IOT

Helium IOT סֵמֶל

Helium IOT מחיר (IOT)

לא רשום

1 IOT ל USDמחיר חי:

-5.60%1D
mexc
USD
Helium IOT (IOT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:20:41 (UTC+8)

Helium IOT (IOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.78%

-5.65%

-9.03%

-9.03%

Helium IOT (IOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOT השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helium IOT (IOT) מידע שוק

$ 8.64M
--
שווי השוק הנוכחי של Helium IOT הוא $ 8.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOT הוא 23.18B, עם היצע כולל של 200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.52M.

Helium IOT (IOT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Helium IOTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelium IOT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHelium IOT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Helium IOTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.65%
30 ימים$ 0-27.90%
60 ימים$ 0+15.12%
90 ימים$ 0--

מה זהHelium IOT (IOT)

What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively. What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage. What’s next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage.

Helium IOT (IOT) משאב

האתר הרשמי

Helium IOTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Helium IOT (IOT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Helium IOT (IOT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Helium IOT.

בדוק את Helium IOT תחזית המחיר עכשיו‏!

IOT למטבעות מקומיים

Helium IOT (IOT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Helium IOT (IOT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IOT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Helium IOT (IOT)

כמה שווה Helium IOT (IOT) היום?
החי IOTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IOT ל USD?
המחיר הנוכחי של IOT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Helium IOT?
שווי השוק של IOT הוא $ 8.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IOT?
ההיצע במחזור של IOT הוא 23.18B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IOT?
‏‏IOT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00381263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IOT?
IOT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של IOT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IOT הוא -- USD.
האם IOT יעלה השנה?
IOT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IOT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
