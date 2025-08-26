Helium IOT (IOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00381263$ 0.00381263 $ 0.00381263 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.78% שינוי מחיר (1D) -5.65% שינוי מחיר (7D) -9.03% שינוי מחיר (7D) -9.03%

Helium IOT (IOT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IOT השתנה ב -0.78% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Helium IOT (IOT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.52M$ 74.52M $ 74.52M אספקת מחזור 23.18B 23.18B 23.18B אספקה כוללת 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Helium IOT הוא $ 8.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IOT הוא 23.18B, עם היצע כולל של 200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.52M.