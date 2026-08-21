Hantavirus מחיר היום

מחיר Hantavirus (HANTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HANTA ל USD הוא $ 0 לכל HANTA.

Hantavirus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,140, עם היצע במחזור של 999.62M HANTA. ב‑24 השעות האחרונות, HANTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01203534, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HANTA נע ב -0.94% בשעה האחרונה ו +2.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 723.11.

Hantavirus (HANTA) מידע שוק

שווי שוק $ 102.14K$ 102.14K $ 102.14K נפח (24 שעות) $ 723.11$ 723.11 $ 723.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.14K$ 102.14K $ 102.14K אספקת מחזור 999.62M 999.62M 999.62M אספקה כוללת 999,619,987.762566 999,619,987.762566 999,619,987.762566

שווי השוק הנוכחי של Hantavirus הוא $ 102.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 723.11. ההיצע במחזור של HANTA הוא 999.62M, עם היצע כולל של 999619987.762566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.14K.