Gyoza (GYOZA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00428771$ 0.00428771 $ 0.00428771 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Gyoza (GYOZA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GYOZA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYOZAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00428771, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYOZA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gyoza (GYOZA) מידע שוק

שווי שוק $ 476.87K$ 476.87K $ 476.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 483.22K$ 483.22K $ 483.22K אספקת מחזור 986.86M 986.86M 986.86M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gyoza הוא $ 476.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYOZA הוא 986.86M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 483.22K.