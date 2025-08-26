greg16676935420 (GREG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00124673$ 0.00124673 $ 0.00124673 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -9.59% שינוי מחיר (7D) -3.98% שינוי מחיר (7D) -3.98%

greg16676935420 (GREG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GREG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREG השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -9.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

greg16676935420 (GREG) מידע שוק

שווי שוק $ 333.13K$ 333.13K $ 333.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 333.13K$ 333.13K $ 333.13K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,899,531.82 999,899,531.82 999,899,531.82

שווי השוק הנוכחי של greg16676935420 הוא $ 333.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREG הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999899531.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.13K.