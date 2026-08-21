Golden Celestial Ratio מחיר היום

מחיר Golden Celestial Ratio (GCR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GCR ל USD הוא $ 0 לכל GCR.

Golden Celestial Ratio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,320, עם היצע במחזור של 1.62B GCR. ב‑24 השעות האחרונות, GCR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00824122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GCR נע ב -0.52% בשעה האחרונה ו +19.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Golden Celestial Ratio (GCR) מידע שוק

שווי שוק $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.32K$ 59.32K $ 59.32K אספקת מחזור 1.62B 1.62B 1.62B אספקה כוללת 1,617,952,401.0 1,617,952,401.0 1,617,952,401.0

שווי השוק הנוכחי של Golden Celestial Ratio הוא $ 59.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GCR הוא 1.62B, עם היצע כולל של 1617952401.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.32K.