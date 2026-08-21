GIGADOT מחיר היום

מחיר GIGADOT (GDOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.860596, עם שינוי של 9.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GDOT ל USD הוא $ 0.860596 לכל GDOT.

GIGADOT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,593,237, עם היצע במחזור של 4.18M GDOT. ב‑24 השעות האחרונות, GDOT סחר בין $ 0.79047 (נמוך) ל $ 0.853474 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.82, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.726799.

ביצועים לטווח קצר, GDOT נע ב +0.94% בשעה האחרונה ו +13.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.30K.

GIGADOT (GDOT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M נפח (24 שעות) $ 6.30K$ 6.30K $ 6.30K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M אספקת מחזור 4.18M 4.18M 4.18M אספקה כוללת 4,175,267.080206302 4,175,267.080206302 4,175,267.080206302

שווי השוק הנוכחי של GIGADOT הוא $ 3.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.30K. ההיצע במחזור של GDOT הוא 4.18M, עם היצע כולל של 4175267.080206302. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.