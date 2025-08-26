עוד על GEC

Gecko Inu סֵמֶל

Gecko Inu מחיר (GEC)

לא רשום

1 GEC ל USDמחיר חי:

--
----
-15.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Gecko Inu (GEC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:55:19 (UTC+8)

Gecko Inu (GEC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.33%

-15.27%

-39.08%

-39.08%

Gecko Inu (GEC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GEC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GECהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GEC השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -15.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gecko Inu (GEC) מידע שוק

$ 265.60K
$ 265.60K$ 265.60K

--
----

$ 265.60K
$ 265.60K$ 265.60K

66.19T
66.19T 66.19T

66,190,046,342,560.695
66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695

שווי השוק הנוכחי של Gecko Inu הוא $ 265.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GEC הוא 66.19T, עם היצע כולל של 66190046342560.695. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 265.60K.

Gecko Inu (GEC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Gecko Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGecko Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלGecko Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Gecko Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.27%
30 ימים$ 0-45.44%
60 ימים$ 0-33.41%
90 ימים$ 0--

מה זהGecko Inu (GEC)

We are the most friendly lizard on AVAX—Gecko Inu! Founded by well-respected members with a high AVAX culture. GEC is a community-driven project and will be only for the community. The contract has been fully renounced and liquidity has been burned.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Gecko Inu (GEC) משאב

האתר הרשמי

Gecko Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gecko Inu (GEC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gecko Inu (GEC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gecko Inu.

בדוק את Gecko Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

GEC למטבעות מקומיים

Gecko Inu (GEC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gecko Inu (GEC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GEC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Gecko Inu (GEC)

כמה שווה Gecko Inu (GEC) היום?
החי GECהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GEC ל USD?
המחיר הנוכחי של GEC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gecko Inu?
שווי השוק של GEC הוא $ 265.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GEC?
ההיצע במחזור של GEC הוא 66.19T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GEC?
‏‏GEC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GEC?
GEC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GEC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GEC הוא -- USD.
האם GEC יעלה השנה?
GEC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GEC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.