Game 5 BALL מחיר היום

מחיר Game 5 BALL (BALL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00216194, עם שינוי של 5.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BALL ל USD הוא $ 0.00216194 לכל BALL.

Game 5 BALL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,123,486, עם היצע במחזור של 520.01M BALL. ב‑24 השעות האחרונות, BALL סחר בין $ 0.00209779 (נמוך) ל $ 0.00228576 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01128623, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BALL נע ב +1.24% בשעה האחרונה ו -16.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Game 5 BALL (BALL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M אספקת מחזור 520.01M 520.01M 520.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Game 5 BALL הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALL הוא 520.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.16M.