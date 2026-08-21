Galaxy WETH Quality מחיר היום

מחיר Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) בזמן אמת היום הוא $ 2,467.74, עם שינוי של 7.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETH:GWETHQ ל USD הוא $ 2,467.74 לכל ETH:GWETHQ.

Galaxy WETH Quality כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,048,935, עם היצע במחזור של 8.93K ETH:GWETHQ. ב‑24 השעות האחרונות, ETH:GWETHQ סחר בין $ 2,262.25 (נמוך) ל $ 2,408.7 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2,467.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,833.35.

ביצועים לטווח קצר, ETH:GWETHQ נע ב +3.79% בשעה האחרונה ו +31.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) מידע שוק

שווי שוק $ 22.05M$ 22.05M $ 22.05M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.05M$ 22.05M $ 22.05M אספקת מחזור 8.93K 8.93K 8.93K אספקה כוללת 8,934.881936511247 8,934.881936511247 8,934.881936511247

שווי השוק הנוכחי של Galaxy WETH Quality הוא $ 22.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ETH:GWETHQ הוא 8.93K, עם היצע כולל של 8934.881936511247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.05M.