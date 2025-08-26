Frankfrankfrank ($FRANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00372414$ 0.00372414 $ 0.00372414 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.61% שינוי מחיר (1D) -7.36% שינוי מחיר (7D) +3.59% שינוי מחיר (7D) +3.59%

Frankfrankfrank ($FRANK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $FRANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $FRANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00372414, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $FRANK השתנה ב +2.61% במהלך השעה האחרונה, -7.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Frankfrankfrank ($FRANK) מידע שוק

שווי שוק $ 212.13K$ 212.13K $ 212.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 212.13K$ 212.13K $ 212.13K אספקת מחזור 999.79M 999.79M 999.79M אספקה כוללת 999,790,181.365975 999,790,181.365975 999,790,181.365975

שווי השוק הנוכחי של Frankfrankfrank הוא $ 212.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $FRANK הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999790181.365975. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 212.13K.