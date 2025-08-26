Frankencoin (ZCHF) מידע על מחיר (USD)

Frankencoin (ZCHF) המחיר בזמן אמת של הוא $1.23. במהלך 24 השעות האחרונות, ZCHF נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.22 לבין שיא של $ 1.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZCHFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZCHF השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Frankencoin הוא $ 13.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZCHF הוא 11.13M, עם היצע כולל של 11128432.0184358. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.70M.