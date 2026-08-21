FlowX Finance מחיר היום

מחיר FlowX Finance (FLX) בזמן אמת היום הוא $ 0.06242, עם שינוי של 8.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLX ל USD הוא $ 0.06242 לכל FLX.

FlowX Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 414,357, עם היצע במחזור של 6.64M FLX. ב‑24 השעות האחרונות, FLX סחר בין $ 0.05772 (נמוך) ל $ 0.062505 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.74, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.053626.

ביצועים לטווח קצר, FLX נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +9.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.72K.

FlowX Finance (FLX) מידע שוק

שווי שוק $ 414.36K$ 414.36K $ 414.36K נפח (24 שעות) $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 624.20K$ 624.20K $ 624.20K אספקת מחזור 6.64M 6.64M 6.64M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FlowX Finance הוא $ 414.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.72K. ההיצע במחזור של FLX הוא 6.64M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 624.20K.