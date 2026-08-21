FLORK CTO מחיר היום

מחיר FLORK CTO (FLORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FLORK ל USD הוא $ 0 לכל FLORK.

FLORK CTO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,839, עם היצע במחזור של 938.30M FLORK. ב‑24 השעות האחרונות, FLORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03866524, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FLORK נע ב +0.86% בשעה האחרונה ו +33.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FLORK CTO (FLORK) מידע שוק

שווי שוק $ 51.84K$ 51.84K $ 51.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.84K$ 51.84K $ 51.84K אספקת מחזור 938.30M 938.30M 938.30M אספקה כוללת 938,302,366.584515 938,302,366.584515 938,302,366.584515

שווי השוק הנוכחי של FLORK CTO הוא $ 51.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLORK הוא 938.30M, עם היצע כולל של 938302366.584515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.84K.