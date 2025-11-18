FITCOIN מחיר היום

מחיר FITCOIN (FITCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00277857, עם שינוי של 7.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FITCOIN ל USD הוא $ 0.00277857 לכל FITCOIN.

FITCOIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,338,395, עם היצע במחזור של 903.55M FITCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, FITCOIN סחר בין $ 0.00237011 (נמוך) ל $ 0.00279502 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00833283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FITCOIN נע ב +7.29% בשעה האחרונה ו +4.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FITCOIN (FITCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M אספקת מחזור 903.55M 903.55M 903.55M אספקה כוללת 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777 923,364,576.1219777

