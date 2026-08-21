ON מחיר היום

מחיר ON (ONLIVE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ONLIVE ל USD הוא $ 0 לכל ONLIVE.

ON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 599,361, עם היצע במחזור של 2.40B ONLIVE. ב‑24 השעות האחרונות, ONLIVE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ONLIVE נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +4.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 81.90.

ON (ONLIVE) מידע שוק

שווי שוק $ 599.36K$ 599.36K $ 599.36K נפח (24 שעות) $ 81.90$ 81.90 $ 81.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 749.20K$ 749.20K $ 749.20K אספקת מחזור 2.40B 2.40B 2.40B אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ON הוא $ 599.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.90. ההיצע במחזור של ONLIVE הוא 2.40B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 749.20K.