Finceptor מחיר היום

מחיר Finceptor (FINC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FINC ל USD הוא $ 0 לכל FINC.

Finceptor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,203, עם היצע במחזור של 57.76M FINC. ב‑24 השעות האחרונות, FINC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.371466, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FINC נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו +9.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.71.

Finceptor (FINC) מידע שוק

שווי שוק $ 48.20K$ 48.20K $ 48.20K נפח (24 שעות) $ 21.71$ 21.71 $ 21.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.96K$ 82.96K $ 82.96K אספקת מחזור 57.76M 57.76M 57.76M אספקה כוללת 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753 99,404,133.56357753

שווי השוק הנוכחי של Finceptor הוא $ 48.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.71. ההיצע במחזור של FINC הוא 57.76M, עם היצע כולל של 99404133.56357753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.96K.