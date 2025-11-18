Fidelity Digital Interest Token מחיר היום

מחיר Fidelity Digital Interest Token (FDIT) בזמן אמת היום הוא $ 1.0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FDIT ל USD הוא $ 1.0 לכל FDIT.

Fidelity Digital Interest Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 235,380,681, עם היצע במחזור של 235.38M FDIT. ב‑24 השעות האחרונות, FDIT סחר בין $ 1.0 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.0.

ביצועים לטווח קצר, FDIT נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) מידע שוק

שווי שוק $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M אספקת מחזור 235.38M 235.38M 235.38M אספקה כוללת 235,380,680.87 235,380,680.87 235,380,680.87

שווי השוק הנוכחי של Fidelity Digital Interest Token הוא $ 235.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FDIT הוא 235.38M, עם היצע כולל של 235380680.87. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 235.38M.