Feels Good Man מחיר היום

מחיר Feels Good Man (FGM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FGM ל USD הוא $ 0 לכל FGM.

Feels Good Man כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,353, עם היצע במחזור של 69.42B FGM. ב‑24 השעות האחרונות, FGM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FGM נע ב -- בשעה האחרונה ו +23.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Feels Good Man (FGM) מידע שוק

שווי שוק $ 103.35K$ 103.35K $ 103.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.35K$ 103.35K $ 103.35K אספקת מחזור 69.42B 69.42B 69.42B אספקה כוללת 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0 69,420,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Feels Good Man הוא $ 103.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FGM הוא 69.42B, עם היצע כולל של 69420000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.35K.