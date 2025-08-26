Euro Tether (EURT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 שעות נמוך $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 גבוה 24 שעות $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 שיא כל הזמנים $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.944541$ 0.944541 $ 0.944541 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.24% שינוי מחיר (1D) -2.62% שינוי מחיר (7D) -1.25% שינוי מחיר (7D) -1.25%

Euro Tether (EURT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.15. במהלך 24 השעות האחרונות, EURT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURT השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -2.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Euro Tether (EURT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.25M$ 57.25M $ 57.25M אספקת מחזור 5.20M 5.20M 5.20M אספקה כוללת 50,000,050.0 50,000,050.0 50,000,050.0

שווי השוק הנוכחי של Euro Tether הוא $ 5.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURT הוא 5.20M, עם היצע כולל של 50000050.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.25M.