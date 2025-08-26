עוד על EURT

Euro Tether סֵמֶל

Euro Tether מחיר (EURT)

לא רשום

1 EURT ל USDמחיר חי:

$1.15
$1.15$1.15
-2.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Euro Tether (EURT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:23:35 (UTC+8)

Euro Tether (EURT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 שעות נמוך
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
גבוה 24 שעות

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 0.944541
$ 0.944541$ 0.944541

-1.24%

-2.62%

-1.25%

-1.25%

Euro Tether (EURT) המחיר בזמן אמת של הוא $1.15. במהלך 24 השעות האחרונות, EURT נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.15 לבין שיא של $ 1.18, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EURTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.944541.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EURT השתנה ב -1.24% במהלך השעה האחרונה, -2.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Euro Tether (EURT) מידע שוק

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

--
----

$ 57.25M
$ 57.25M$ 57.25M

5.20M
5.20M 5.20M

50,000,050.0
50,000,050.0 50,000,050.0

שווי השוק הנוכחי של Euro Tether הוא $ 5.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EURT הוא 5.20M, עם היצע כולל של 50000050.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.25M.

Euro Tether (EURT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Euro Tetherל USDהיה $ -0.030918102481122.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEuro Tether ל USDהיה . $ -0.0191258800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEuro Tether ל USDהיה $ -0.0180748950.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Euro Tetherל USDהיה $ +0.0236051168238408.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030918102481122-2.62%
30 ימים$ -0.0191258800-1.66%
60 ימים$ -0.0180748950-1.57%
90 ימים$ +0.0236051168238408+2.10%

מה זהEuro Tether (EURT)

Euro Tether (EURT) משאב

האתר הרשמי

Euro Tetherתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Euro Tether (EURT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Euro Tether (EURT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Euro Tether.

בדוק את Euro Tether תחזית המחיר עכשיו‏!

EURT למטבעות מקומיים

Euro Tether (EURT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Euro Tether (EURT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EURT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Euro Tether (EURT)

כמה שווה Euro Tether (EURT) היום?
החי EURTהמחיר ב USD הוא 1.15 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EURT ל USD?
המחיר הנוכחי של EURT ל USD הוא $ 1.15. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Euro Tether?
שווי השוק של EURT הוא $ 5.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EURT?
ההיצע במחזור של EURT הוא 5.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EURT?
‏‏EURT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.31 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EURT?
EURT ‏‏רשם מחירATL של 0.944541 USD.
מהו נפח המסחר של EURT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EURT הוא -- USD.
האם EURT יעלה השנה?
EURT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EURT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:23:35 (UTC+8)

