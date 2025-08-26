el gato (ELGATO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00113128$ 0.00113128 $ 0.00113128 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -7.78% שינוי מחיר (7D) -9.58% שינוי מחיר (7D) -9.58%

el gato (ELGATO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ELGATO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ELGATOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113128, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ELGATO השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

el gato (ELGATO) מידע שוק

שווי שוק $ 386.14K$ 386.14K $ 386.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 386.14K$ 386.14K $ 386.14K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,996,659,906.908337 9,996,659,906.908337 9,996,659,906.908337

שווי השוק הנוכחי של el gato הוא $ 386.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ELGATO הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9996659906.908337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 386.14K.