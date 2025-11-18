Eggle Energy מחיר היום

מחיר Eggle Energy (ENG) בזמן אמת היום הוא $ 0.02526096, עם שינוי של 7.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENG ל USD הוא $ 0.02526096 לכל ENG.

Eggle Energy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,201,920, עם היצע במחזור של 601.79M ENG. ב‑24 השעות האחרונות, ENG סחר בין $ 0.02478629 (נמוך) ל $ 0.02734588 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04452341, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02478629.

ביצועים לטווח קצר, ENG נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -18.27% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Eggle Energy (ENG) מידע שוק

שווי שוק $ 15.20M$ 15.20M $ 15.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M אספקת מחזור 601.79M 601.79M 601.79M אספקה כוללת 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041 696,794,996.2257041

