הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Eggle Energy % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Eggle Energy תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Eggle Energy ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.026377 בשנת 2025. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Eggle Energy ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.027696 בשנת 2026. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ENG הוא $ 0.029081 עם 10.25% שיעור צמיחה. Eggle Energy (ENG) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ENG הוא $ 0.030535 עם 15.76% שיעור צמיחה. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ENG הוא $ 0.032062 עם 21.55% שיעור צמיחה. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ENG הוא $ 0.033665 עם 27.63% שיעור צמיחה. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Eggle Energy עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.054837. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Eggle Energy עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.089323. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.026377 0.00%

2026 $ 0.027696 5.00%

2027 $ 0.029081 10.25%

2028 $ 0.030535 15.76%

2029 $ 0.032062 21.55%

2030 $ 0.033665 27.63%

2031 $ 0.035348 34.01%

2032 $ 0.037115 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.038971 47.75%

2034 $ 0.040920 55.13%

2035 $ 0.042966 62.89%

2036 $ 0.045114 71.03%

2037 $ 0.047370 79.59%

2038 $ 0.049738 88.56%

2039 $ 0.052225 97.99%

2040 $ 0.054837 107.89% הצג עוד לטווח קצר Eggle Energy תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.026377 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.026381 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.026402 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.026486 0.41% Eggle Energy (ENG) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורENGב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.026377 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Eggle Energy (ENG) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורENG , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.026381 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Eggle Energy (ENG) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורENG , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.026402 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Eggle Energy (ENG) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורENG הוא $0.026486 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Eggle Energy מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 15.89M$ 15.89M $ 15.89M אספקת מחזור 601.79M 601.79M 601.79M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ENG העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ENG יש כמות במעגל של 601.79M ושווי שוק כולל של $ 15.89M. צפה ENG במחיר חי

Eggle Energy מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בEggle Energyדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלEggle Energy הוא 0.026377USD. היצע במחזור של Eggle Energy(ENG) הוא 601.79M ENG , מה שמעניק לו שווי שוק של $15,894,798 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.86% $ -0.000229 $ 0.026992 $ 0.024786

7 ימים -13.55% $ -0.003575 $ 0.036027 $ 0.025040

30 ימים -25.31% $ -0.006677 $ 0.036027 $ 0.025040 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Eggle Energy הראה תנועת מחירים של $-0.000229 , המשקפת -0.86% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Eggle Energy נסחר בשיא של $0.036027 ושפל של $0.025040 . נרשם שינוי במחיר של -13.55% . מגמה אחרונה זו מציגה אתENG הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Eggle Energy חווה -25.31% שינוי, המשקף בערך $-0.006677 לערכו. זה מצביע על כך ש ENG עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Eggle Energy (ENG) מודול חיזוי מחיר עובד? Eggle Energy מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ENGעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךEggle Energy לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ENG , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Eggle Energy. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלENG . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלENG כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Eggle Energy.

מדוע ENG חיזוי מחירים חשוב?

ENG תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ENG כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ENG ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ENG בחודש הבא? על פי Eggle Energy (ENG) כלי תחזית המחירים, המחיר ENG הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ENG בשנת 2026? המחיר של 1 Eggle Energy (ENG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ENG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ENG בשנת 2027? Eggle Energy (ENG) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ENG עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ENG בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Eggle Energy (ENG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ENG בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Eggle Energy (ENG) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ENG בשנת 2030? המחיר של 1 Eggle Energy (ENG) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ENG יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ENG תחזית המחיר בשנת 2040? Eggle Energy (ENG) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ENG עד שנת 2040.